В Германии одобрили поставки оружия Саудовской Аравии, сообщили СМИ

Немецкий кабмин на тайном заседании Федерального совета безопасности одобрил экспорт военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на список Федерального министерства экономики, который попал в распоряжение издания.

Ранее кабмин ФРГ продлил эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию до 30 сентября. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял до этого, что прежнее решение о продлении было принято в том числе в связи с развитием ситуации в Йемене,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, Саудовская Аравия не будет напрямую получать продукцию военного назначения немецкого производства. Однако комплектующие будут поставляться французской компании, которая в свою очередь экспортирует свои продукты в Саудовскую Аравию.