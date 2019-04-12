Ucom предлагает смотреть заключительный сезон «Игры престолов» в своей сети

Компания Ucom предлагает в своей сети смотреть самый ожидаемый этой весной заключительный сезон скандального телесериала «Игра престолов», осознавая важность того, чтобы своевременно и первыми предложить мировые медиа/новинки армянскому телезрителю.

Со дня своего основания компания Ucom старается предоставлять качественный медиа-контент и развивать это направление. Компания первая в Армении предложила местному потребителю возможность интерактивного просмотра международных рейтинговых телеканалов всемирно известных брендов, будучи первой, ознакомившей армянского телезрителя с такими интерактивными возможностями, как Catch-up, time-shift и т.д. Ucom первая в Армении задействовала услугу «Видеопроката» (VoD) по классической модели, предлагаемой в настоящее время другими участниками рынка.

«Ucom является первой армянской компанией, которая в своей сети официально представила телеканалы больших медиа-семейств Discovery, National Geographic, MTV, Fashion TV и другие. Сегодня Ucom – это передовой партнер Discovery Communications, а также официальный и эксклюзивный дистрибьютор телеканалов Viasat в Армении. Уверен, наши телезрители с огромным удовольствием подключатся ко всем киноманам мира для просмотра самого ожидаемого телеконтента года. Говоря по-валирийски, Valar līs emagon Ucom [У всех должен быть Ucom] для просмотра «Игры престолов» в наилучшем качестве.», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

15 апреля, в 23:00.

Добавим, что телезрители Ucom насладятся премьерой первой части заключительного сезона «Игры престолов» в эфире телеканала FOX