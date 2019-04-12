Температура воздуха в Армении повысится

Днем 12-го, 15-го апреля на территории республики ожидается кратковременный дождь с грозой, днем 16-го, 17-го в большинстве регионов ожидается дождь с грозой. Как передает «Арменпресс», 13-14 апреля, ночью 16 апреля ожидается погода без осадков, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 17 апреля в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. С 13-15 июня температура воздуха повысится на 2-3 градуса, днем 17-го понизится на 8-10 градусов.

В Ереване днем 12-го, с 13 по 15, ночью 16-го апреля ожидается погода без осадков, в вечерние часы 16-го, 17-го ожидается дождь с грозой, усиление ветра до 15-20 м/с.