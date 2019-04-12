Президент Филиппин пригрозил кастрировать замешанных в наркоторговле полицейских

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил кастрировать сотрудников полиции, которые причастны к наркоторговле в стране. Об этом в пятницу сообщает газетаManila Bulletin.

"Коррумпированные полицейские, вы следующие. Только попробуйте заняться наркоторговлей, и я вас кастрирую", - заявил филиппинский лидер во время выступления в провинции Западный Негрос. Дутерте подчеркнул, что защита сотрудников правоохранительных органов остается его приоритетом, однако он намерен "первым нанести удар" по полицейским, которые нарушают закон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2016 году Дутерте инициировал жесткую кампанию против наркотиков на Филиппинах. По данным полиции, жертвами внесудебных расправ в стране стали около 3 тыс. человек, непосредственно связанных с наркоторговлей или подозреваемых в причастности к ней. Позиция Дутерте вызвала возмущение за рубежом, эксперты ООН в области прав человека потребовали прекратить казни подозреваемых, в отношении которых не проводилось судебное разбирательство.