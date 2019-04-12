Петиция против высылки Ассанжа набрала более 42 тысяч подписей

Петиция к властям Великобритании с требованием не допустить экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, которую призвала поддержать американская актриса и модель Памела Андерсон, набрала более 42 тысяч подписей.

"Наше требование к правительству Эквадора и к правительству Великобритании: не экстрадируйте Ассанжа в США!" - говорится в обращении, размещенном на сайте общеевропейского движения за демократию DIEM25, которое в 2016 году основал экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

США сейчас обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Согласно решению лондонского суда, США до 12 июня должны дать Британии документы по экстрадиции Ассанжа. В случае предъявления обвинений по закону в шпионаже основателю WikiLeaks в США может грозить казнь.