Сокровищница Первопрестола имеет пополнение: армянский меценат из Италии пожертвовал художественное полотно

Гарегину II, Католикосу Всех Армян благотворительница Первопрестольного Святого Эчмиадзина Мари Мндикян-Юсисян принесла в дар полотно 18-го века.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал иерей Асогик Карапетян и добавил, что дар был преподнесен во время пастырского визита Католикоса в Милан.

“Католикос посетил Мндикян-Юсисян в 2018 году, и именно тогда меценат подарила Первопрестольному Святому Эчмиадзину эту картину. Благотворительница уже скончалась. У госпожи Мари была частная коллекция произведений разных европейских художников”, - отметил иерей Асогик.

Картина прибыла в Армению несколько дней назад, так как перемещение длилось довольно долго.

На полотне изображена неизвестная молодая женщина аристократического происхождения.

Автор картины - французский живописец Никола де Ларжийер, чьи работы выставлены в Лувре, Метрополитене, Государственном Эрмитаже и галереях и музеях разных стран.