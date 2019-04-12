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Учения Объединенной армяно-российской группировки войск завершатся огневым этапом


На полигоне Баграмян стартовал заключительный, огневой этап тактических учений Объединенной армяно-российской группировки войск.

Как передает «Арменпресс», в составе огневого этапа  более чем 1500 военнослужащих. По словам командующего Объединенной армяно-российской группировкой войск Тиграна Парваняна, учения проводятся без сюжета.

“Не будет сценария, нет того, что после чего должно быть. Командиру дается задача, он должен руководить своим войском, и в процессе будет получать различные задания, и они также должны быть выполнены”, - сказал Парванян.

Совместные учения проводятся с  1 апреля.




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