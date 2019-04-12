Доля работоспособного населения в Японии стала рекордно низкой

Население Японии сократилось на 263 тысячи человек (0,21%) за год, доля его работоспособной части стала рекордно низкой с 1950 года, сообщило министерство общенациональных дел страны.

По данным министерства, население Японии теперь составляет 126,44 миллиона человек. При этом доля работоспособных граждан в возрасте от 15 до 64 лет занимает всего 59,7%. Это самый низкий показатель с 1950 года, когда начали вести подобную статистику,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме этого показателя рекордными оказались и другие цифры.

Самым малочисленным стало население до 15 лет: детей и подростков в Японии насчитывается 15 миллионов 415 тысяч. Это на 170 тысяч человек меньше, чем в предыдущем году, доля в общем составе населения равна 12,2%, что стало самым низким показателем за все время ведения подобной статистики.

Трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет сократилось за год на 512 тысяч и составляет 75 миллионов 451 тысячу человек. Его доля стала самой низкой с 1950 года – 59,7%.

Напротив, показатели, отражающие уровень старения общества упорно идут вверх. Так, людей старше 65 лет в Японии 35 миллионов 578 тысяч человек. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 426 тысяч человек, а доля – 28,1%, что стало самым высоким показателем за время ведения подобной статистики. Причем в этой категории более половины тех, чей возраст превысил 75-летнюю отметку, таких насчитывается 17 миллионов 975 тысяч человек.