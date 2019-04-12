“Газпром Армения” обсуждает вопрос сокращения расходов, пересмотра числа работников

Компания “Газпром Армения” проводит рабочие обсуждения по сокращению расходов системы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает служба информации и по связям с общественностью компании “Газпром Армения”.

“В связи с изменением цены на поставляемый в Армению природный газ, в настоящее время ведутся рабочие обсуждения по комплексным вопросам, в том числе, рассматриваются вопросы сокращения расходов системы, пересмотра числа работников и сокращения штатов”, - говорится в сообщении.

Компания “Газпром” с 1 января 2019 года повысила цену на поставляемый в Армению газ с $ 150 до $ 165. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что повышение цены на поставляемый в Армению газ не повлияет на потребителей, для потребителей тариф на газ останется прежним. Никол Пашинян также заявил, что это не произойдет за счет субсидирования правительства.