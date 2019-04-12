Только одному из пострадавших в ДТП в Сюнике военнослужащих, возможно, понадобится медицинское вмешательство: Арцрун Ованнисян

Жизни военнослужащих, пострадавших в ДТП в Сюникской области, ничего не угрожает, может быть, только одному из них понадобится медицинское вмешательство.

Как передает «Арменпресс», об этом 12 апреля в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Их жизни ничего не угрожает. Всего один военнослужащий получил легкую травму. Вчера она оценивался как средняя, сегодня уже легкая. Других, вероятно, сегодня или завтра выпишут, и они перейдут к своей нормальной службе”, - отметил Ованнисян.

Арцрун Ованнисян не назвал причины ДТП, они будут выяснены в ходе следствия.

“О причинах говорить пока рано. Будет следствие, узнаем причины. Но местность довольно сложная, дорога тяжелая, и риски всегда есть в этих местах”, - сказал пресс-секретарь министерства.

11-го апреля в 20:31 в службу “911” поступил звонок о том, что на автодороге Мегри - Цирани Дзор произошло ДТП. Автомобиль воинской части “N” МО перевернулся, есть пострадавшие. необходима помощь спасателей.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС.

Выяснилось, что на 22-ом км автодороги Мегри - Цирани Дзор автомобиль марки “ЗИЛ 131” воинской части “N” выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в скалу и перевернулся.

До прибытия спасателей на место происшествия военнослужащие воинской части “N” : Ш.Г. (1995 г. р.), А.Г. (1998 г. р.), М.Дж. (1999 г. р.), С.Б. (1999 г. р.), А.Н. (1999 г. р.), Э.С. (1999 г. р.), П.Г. (1999 г. р.), Г.Г.(1999 г. р.), Д.С. (1999 г. р.), А.С. (1999 г. р.), Ш.А.-(1999 г. р.), В.С. (1999 г. р.), А.А.(2000 г. р.), Г. С.(2000 г. р.), А. С. (2000 г. р.)), А.С. (2000 г. р.), Г.А. (2000 г. р.), А.Е.(2000 г. р.) и Р.С. (2000 г. р.) были госпитализированы в медицинский центр Мегри, где врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное.