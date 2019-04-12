Армения станет лучшим местом проживания для каждого армянина: в Страсбурге премьер-министр встретился с представителями армянской общины

Премьер-министр Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Страсбург 11 апреля встретился с представителями армянской общины Страсбурга и близлежащих населенных пунктов. Встреча состоялась в центре “Европейская парламентская ассоциация”. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, наши соотечественники встретили премьер-министра Армении Никола Пашиняна горячими аплодисментами и пожеланиями.

Поблагодарив за теплый и воодушевляющий прием, премьер-министр Пашинян сказал: “Дорогие соотечественники, очень рад нашей встрече. Я думаю, что это очень важно для нас, для сегодняшней Армении, поскольку новая ситуация в Армении и вокруг Армении, создает новую и исключительную возможность, чтобы мы действительно сплотили наш национальный потенциал, сумели зафиксировать новую ситуацию национального единства и объединить наши силы в деле осуществления наших общенациональных мечтаний.

Я хочу поблагодарить Вас за отклик на приглашение на сегодняшнюю встречу, поблагодарить Вас за то, что вы, физически находясь вдали от Армении, тем не менее, ни на секунду мысленно не уезжали из Армении. Это самое важное, потому что если Вы мысленно в Армении, значит быть физически - это всего лишь вопрос времени и техники. Для нас чрезвычайно важно, чтобы Армения действительно стала центром сплочения армян и лучшим местом проживания для каждого гражданина, каждого армянина”.

Встреча Никола Пашиняна с представителями армянской общины Страсбурга и прилегающих районов была последней остановкой рабочего визита премьер-министра в Страсбург. Вечером 11 апреля делегация во главе с Николом Пашиняном вернулась в Ереван.

Полностью информацию о встрече на армянском можно прочитать на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/971075.html