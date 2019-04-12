Россия будет укреплять "пояс добрососедства" по периметру своих границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем работать над укреплением пояса добрососедства по периметру наших границ. Будем это делать и по двусторонним каналам с нашими соседями, так и по линии международных организаций, которые на этом пространстве созданы и функционируют", - заявил министр, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснил Лавров, среди таких организаций ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ и ШОС.

"Конечно, наш безусловный приоритет - это реализация инициативы президента (РФ Владимира) Путина о формировании большого евразийского партнерства с участием стран-членов ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества, стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), оставляя двери отрытыми для всех других стран, которые расположены на огромном евразийском материке, что включает и Евросоюз", - добавил он.