Россия будет укреплять "пояс добрососедства" у своих границ, заявил Лавров
Россия будет укреплять "пояс добрососедства" по периметру своих границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем работать над укреплением пояса добрососедства по периметру наших границ. Будем это делать и по двусторонним каналам с нашими соседями, так и по линии международных организаций, которые на этом пространстве созданы и функционируют", - заявил министр, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Как пояснил Лавров, среди таких организаций ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ и ШОС.
"Конечно, наш безусловный приоритет - это реализация инициативы президента (РФ Владимира) Путина о формировании большого евразийского партнерства с участием стран-членов ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества, стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), оставляя двери отрытыми для всех других стран, которые расположены на огромном евразийском материке, что включает и Евросоюз", - добавил он.