СМИ: в Пакистане произошел взрыв

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Кветте (провинция Белуджистан) погибло 16 человек, 30 получили ранение. Об этом в пятницу сообщил главный инспектор полиции Кветты Абдул Раза Чима, сообщает телеканал GeoTV.

"Теракт был направлен против хазарейцев (народности, исповедующий шиитское течение ислама, прим. ТАСС), - заявил Чима. - 16 человек погибло, среди них один сотрудник приграничного корпуса и восемь представителей хазарейского сообщества". При этом главный инспектор отметил, что 30 человек получили ранения и направлены в медицинские учреждения для прохождения лечения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Взрыв произошел утром в районе рынка. "Самодельное взрывное устройство было замаскировано под мешок картошки", - отметил Чима. В результате теракта также были повреждены прилегающие к рынку постройки. Силы правопорядка оцепили близлежащие районы. Ответственность за инцидент на себя пока не взяла на себя ни одна организация.

Руководство Пакистана и ведущие политические силы страны уже выступили с решительным осуждением инцидента. Премьер-министр страны Имран Хан уже распорядился предоставить ему лично результаты расследования, а также приказал обеспечить пострадавшим наилучшее медицинское обслуживание.