Посол Армении в США Варужан Нерсисян встретился с конгрессменом Диной Тайтус

Посол Армении в США Варужан Нерсисян 9 апреля встретился с членом Комиссии по внешним отношениям Конгресса США и Комитета Конгресса по армянским вопросам, конгрессменом штата Невада Диной Тайтус. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломматии МИД Армении, посол выразил признательность Дине Тайтус за содействие, оказанное в рамках Комиссии, направленное на укрепление и углубление армяно-американского партнерства.

Собеседники обсудили последние развития внутриполитических процессов в Армении, в частности, комплексные программы правительства, направленные на осуществление демократических реформ и зафиксированные результаты.

Посол Нерсесян и когрессмен Дина Тайтус коснулись также других вопросов повестки армяно-американских отношений, подчеркнув особую роль Комиссии по армянским вопросам Конгресса США и армянской общины Америки в деле их реализации.