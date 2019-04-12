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Посол Армении в США Варужан Нерсисян встретился с конгрессменом Диной Тайтус


Посол Армении в США Варужан Нерсисян 9 апреля встретился с членом Комиссии по внешним отношениям Конгресса США и Комитета Конгресса по армянским вопросам, конгрессменом штата Невада Диной Тайтус. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломматии  МИД Армении, посол выразил признательность Дине Тайтус за содействие, оказанное в рамках Комиссии, направленное на укрепление и углубление армяно-американского партнерства.

Собеседники обсудили последние развития внутриполитических процессов в Армении, в частности, комплексные программы правительства, направленные на осуществление демократических реформ и зафиксированные результаты.

Посол Нерсесян и когрессмен Дина Тайтус коснулись также других вопросов повестки армяно-американских отношений, подчеркнув особую роль Комиссии по армянским вопросам Конгресса США и армянской общины Америки в деле их реализации.




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