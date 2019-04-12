СК проводит расследование для выяснения обстоятельств злоупотребления директором школы должностными полномочиями

В Чаренцаванском следственном отделе Котайкского областного следственного управления Следственного комитета РА проводятся необходимые следственные и другие процессуальные действия для выяснения обстоятельств предполагаемого злоупотребления должностными полномочиями бывшим директором школы N 3 города Чаренцаван Котайкской области. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении были получены данные о злоупотреблениях бывшего директора школы № 3 города Чаренцаван Котайкской области. В частности, бывший директор указанной школы в июле - сентябре 2011 года и с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года принял на работу уборщицу - жительницу г. Еревана, которая не выходила на работу. А с февраля 2012 года по июль 2014 года устроила на работу в качестве лаборанта свою дочь, которая в указанный период училась в ЕГМУ им. Мхитара Гераци и фактически не работала. Общей сложности на имя жительницы Еревана было выписано 850.000 драмов, а на имя дочери директора - 2.180.000 драмов.

Кроме того, по предварительным данным, из разных торговых организаций для школы были приобретены различные товары, которые школа фактически не получила. Согласно полученным данным, 30 ноября 2018 года бывший директор приобрел у ООО товары для школы общей стоимостью 372.440 драмов, из которых в школу были привезены только на 74.000 драмов. Для урегулирования данного вопроса директор задним числом заключила договор о сдаче на хранение приобретенных для школы товаров. По данному факту в отделении полиции Чаренцавана возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 3 ст. 179 и ч. 1 ст. 308 УК РА, предварительное следствие по которому ведется в следственном отделе Чаренцавана Котайкского областного следственного управления Следственного комитета РА. Проводится предварительное следствие, принимаются меры по обеспечению всестороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств инцидента.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.