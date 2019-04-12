Guardian: Великобритания отказалась от плана действий при Brexit без сделки

Правительство Великобритании объявило об отмене плана действий в особых условиях - в отсутствии сделки с ЕС - в связи с новой отсрочкой выхода страны из Евросоюза до 31 октября, одобренной в четверг на экстренном саммите ЕС. Об этом сообщает в пятницу газета The Guardian.

При этом затраты на подготовку реализации плана, названного Operation Yellowhammer, уже превысили, по ее данным, £1,5 млрд (почти $2 млрд). "Мы отказались от оперативного плана, и это решение немедленно вступает в силу", - приводит газета заявление кабинета министров. Подобные меры, как ясно из сообщения, далее будут приниматься "лишь после всестороннего обсуждения",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Как ответственное правительство мы готовились более двух лет к тому, чтобы свести к минимуму любые сбои в случае отсутствия сделки", - отметил, в свою очередь, официальный представитель канцелярии премьер-министра. Однако в свете последних событий сроки принятия особых мер, по его словам, скорректированы. "Мы будем и впредь делать все необходимые шаги" с целью решения возникающих проблем, заверил он.

В соответствии с планом предусматривалось введение в Соединенном Королевстве особой системы "оперативного управления", включающей почти 6 тыс. человек. Она была призвана предотвратить, в частности, нехватку продовольствия, топлива, ресурсов в финансовой сфере. Ее сотрудники тесно связаны с ведущими министерствами и ведомствами, участвующими в управлении страной в чрезвычайных обстоятельствах, в данном случае в условиях Brexit без сделки. В их числе - министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, транспорта, финансов и королевская налогово-таможенная служба.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении этого срока. 11 апреля Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества - до 31 октября.