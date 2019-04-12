Расширение участия женщин в миротворческих операциях является одним из приоритетов ВС Армении: посол Маргарян

Постоянный представитель Армении в ООН - Мгер Маргарян 11 апреля принял участие во встрече Совета Безопасности ООН под названием “Миротворческие операции ООН. Женщины в миротворчестве”. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА, в обсуждении под председательством министра обороны Германии Урсулы фон дер Лайен приняли участие делегации из около 70 стран-членов. С докладом выступил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Генеральный секретарь коснулся повышения вовлеченности женщин в миротворческие миссии и достижений в этом направлении.

В своем выступлении Постоянный представитель РА в ООН Мгер Маргарян отметил, что правительство Армении придает особую важность стимулированию представленности женщин во всех сферах общественной жизни. Отметив, что расширение участия женщин в миротворческих операциях является одним из приоритетов осуществляемых ВС Армении реформ, он представил предпринимаемые Арменией шаги, направленные на увеличение числа женщин-миротворцев в армянских войсковых соединениях, участвующих в международных миротворческих операциях.

Обращаясь к резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о безопасности женщин и мире, посол Маргарян упомянул национальную программу действий, направленную на реализацию положений резолюции, которая была принята правительством Армении в феврале текущего года.

Постоянный представитель Армении отметил важность участия общественных организаций и инициатив во главе с женщинами в процессах, направленных на урегулирование конфликтов и установление мира.