Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика

Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигла пика последних восьми месяцев. Во вторник были подтверждены сразу 18 случаях болезни, а общее число заболевших приблизилось к 1200, сообщила в четверг Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

Она обратила внимание на "усугубление вспышки смертельно опасной Эболы" в ДРК и на "ослабление доверия к усилиям по реагированию" на эту болезнь со стороны местного населения. "Это предупреждение последовало за подтверждением 18 новых случаев Эболы 9 апреля, что стало самым высоким показателем за один день за время продолжающейся восемь месяцев вспышки болезни", - пояснила МФОКК и КП, добавив, что в этот же день Минздрав ДРК сообщил о 10 умерших от Эболы, восемь из которых скончались в своих деревнях, не став обращаться к врачам,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На 10 апреля в ДРК было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели.

"Это очень тревожное развитие событий", - заявил руководитель сектора здравоохранения и лечения Международной федерации Эманюэль Капобьянко.