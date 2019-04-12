Хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа

Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте группы.

"Отпустите Ассанжа или вы заплатите [за это]!"- говорится в заявлении Anonymous,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Арест Ассанжа, а также преследование других сотрудников WikiLeaks, как подчеркивают хакеры, свидетельствуют о том, что власти Соединенного Королевства "не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны". Кроме того, Ассанж, как указывается в сообщении, "является врагом государства, поскольку он разоблачил преступления как левых, так и правых". В заявлении также отмечается, что сам Ассанж предупредил представителей группы Anonymous "о своем предстоящем аресте".

По мнению Anonymous, Ассанж является "настоящим журналистом, который говорит правду властям и разоблачает коррупцию как среди левых, так и правых".