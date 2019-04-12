С 2018 года по сегодня из разных стран были выдворены 5607 граждан Грузии

С 2018 года по сегодня в рамках соглашения о реадмиссии из разных стран были выдворены 5607 граждан Грузии.



Первый канал Грузии запросил статистические данные из министерства внутренних дел. Только в течение 2018 года из были выдворены 4566 граждан Грузии. По март этого года – 1041,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Что касается депортирующих стран, лидируют Турция, Израиль и Германия. Из Турции в течение 2018 года были выдворены 1788 граждан, а по март 2019 года – 293. Из Израиля в 2018 году были депортированы 813 граждан, а по март 2019 года – 241. Из Германии в течение 2018 года были выдворены 531 гражданин, а по март 2019 года – 176 человек.