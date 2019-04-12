Никол Пашинян предложил кандидатуру Гарегина Баграмяна на пост председателя КРОУ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил кандидатуру Гарегина Баграмяна на пост председателя Комиссии по регулированию общественных услуг.

Как сообщает «Арменпресс», в адресованном председателю НС РА предложении премьер-министра сказано: “Уважаемый г-н Мирзоян, руководствуясь ч. 2 ст. 7 Закона РА “Об органе по регулированию общественных услуг”, предлагаю на должность председателя Комиссии по регулированию общественных услуг кандидатуру Гарегина Баграмяна”.

Гарегин Баграмян в данный момент исполняет обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.