World Press Photo назвала лучшую фотографию 2019 года

Снимок плачущей девочки, сделанный на границе Мексики и США, признан фотографией года по версии организации World Press Photo. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов международного конкурса, распространенном в четверг вечером по завершении торжественной церемонии, состоявшейся в Амстердаме. В ее ходе были названы победители и призеры в различных номинациях, а также вручены памятные награды.

На снимке, сделанном фотографом Джоном Муром, изображена плачущая девочка Янела из Гондураса в момент, когда сотрудник пограничной службы США обыскивает ее мать Сандру Санчес. По словам самой Санчес, у нее ушел месяц на то, чтобы проехать через всю Центральную Америку и Мексику, прежде чем она смогла добраться до США, где она хотела попросить убежища,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В номинации "История года" победу одержала серия снимков "Мигрантский караван", сделанная голландско-шведским фотографом Питером Тен Хопеном. На них также рассказывается о мигрантах, которые направляются из Центральной Америки в США.