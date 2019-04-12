Следственный комитет Армении выявил случай незаконной реализации наркотиков: двум лицам предъявлены обвинения

В рамках, расследуемого следственным отделом следственного управления административного района Шенгавит Следственного комитета РА, уголовного дела раскрыт случай незаконной реализации наркотиков. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, двум лицам предъявлено обвинение.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в следственном отделе административного района Шенгавит Следственного комитета РА, выяснены обстоятельства реализации наркотика “марихуана”.

15-го марта 2019 г., по подозрению в незаконном хранении и использовании наркотических средств, в Шенгавитский отдел Полиции РА был подвергнут приводу житель Еревана. При личном обыске был обнаружен 1 полиэтиленовый пакет с содержанием зеленоватой массы весом 2,57 г. Содержание пакета подверглось судебно-химической экспертиз. Согласно полученному заключению, содержание данного пакета является наркотиком “марихуана”.

По данному факту в Шенгавитском отделе полиции РА 18 марта 2019 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 266 и ч. 1 ст. 268 УК РА, которое в порядке Следственного подчинения было направлено в следственный отдел административного района Шенгавит Следственного комитета РА и принято к производству. В ходе предварительного следствия по уголовному делу были получены данные о том, что данное лицо приобрело наркотики у жителя города Еревана, 1959 г. р. При обыске в разных комнатах его квартиры были обнаружены пакеты с зеленоватой высушенной массой , со специфическим запахом, весом около 78,5 грамма. С целью выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по уголовному делу, назначена судебно-химическая экспертиза, заключение которой пока не получено.

В ходе предварительного следствия был проведен ряд следственных действий, в том числе очные допросы и следственные действия по опознанию.

На основании полученных достаточных доказательств, гражданин 1959 г. р., обвиняется по части 1 статьи 266 УК Армении (три эпизода). В качестве меры пресечения избран арест. Гражданин, 1986 г. р. обвиняется по части 1 статьи 266 УК Армении. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Предпринимаются меры по обеспечению объективного, полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.