Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило в пятницу о начале "ежегодного весеннего наступления в Афганистане". Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление талибов.

"Хотя большая часть [Афганистана] освобождена от врага, иностранные оккупационные силы продолжают оказывать военное и политическое влияние на нашу исламскую страну, - говорится в заявлении. - Наша цель еще не достигнута".

"Ежегодное весеннее наступление" талибов обычно знаменует начало периода боевых действий, однако в последние годы боестолкновения радикалов и правительственных сил Афганистана проходят и зимой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Заявление "Талибана" опубликовано в преддверии второй межафганской конференция по поиску путей мирного урегулирования. Как ожидается, в ней примут участие как представители правительства Афганистана, так и талибов. Как сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, конференция пройдет в Дохе с 14 по 15 апреля.