Произошедшее в Мараге отвечает определению геноцида: заместитель представителя Арцаха в Армении

Надо зафиксировать, что произошедшее 10 апреля 1992 года всеми доказательствами и свидетельствами полностью отвечает определению военного преступления и геноцида. Об этом 10 апреля в Музее-институте Геноцида армян во время слушаний о погромах в Мараге заявил заместитель представителя Арцаха в Армении Ашот Мелян. Ашот Мелян во время своего выступления подчеркнул, что за погромы в Мараге командир батальона «Гуртулуш» азербайджанской армии был награжден званием национального героя Азербайджана. «Это свидетельствует не только о политике поощрения, но также об умышленной политике по истреблению армян», — заявил Ашот Мелян.

Мелян особо отметил, что жестокое убийство спящего армянского офицера и героизация преступника, а также зверства, учиненные над мирными жителями во время Апрельской войны, являются логическим продолжением этой политики. Нельзя забывать, что Арцахский конфликт не улажен, заявил Ашот Мелян, а власти Азербайджана продолжают антиармянскую пропаганду, вооружают свою армию и не отказываются от силового решения вопроса. «В этих условиях мы должны сохранять бдительность, должны быть готовы в случае надобности нанести ответный удар, дабы предотвратить в будущем подобные преступления», — заявил заместитель представителя Арцаха в Армении.

Также Ашот Мелян отметил, что силами властей Арцаха и Всеармянского фонда «Айастан» постепенно развивается село Нор Марага, где в 1995 году нашла убежище часть населения, бежавшего из разгромленной Мараги. 10 апреля 1992 года вооруженные подразделения Азербайджана после артиллерийского обстрела вошли в село Марага, Мардакертского района Нагорного Карабаха, устроив там погром и резню мирного населения. В результате военных преступлений из 118 жителей, оставшихся в селе, по информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, было убито 50 мирных жителей, в заложники взято 49 человек, из них 8 детей и 19 женщин. Судьба 19 человек до сих пор остается неизвестной.