Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал повторить попытку достичь Луны через два-три года после того, как космический аппарат "Берешит" в четверг потерпел аварию во время посадки на спутник Земли.

Беспилотная станция успела передать на Землю "селфи" с израильским флагом на фоне лунной поверхности, прежде чем столкнулась со сбоем в работе двигателя и потеряла связь с центром управления полетом.

"Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной - три года", - сказал Нетаньяху, общаясь с командой миссии после неудачи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Аппарат стартовал 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Он пролетел 6,5 миллиона километров. Ровно неделю назад "Берешит" вышел на лунную орбиту, сделав Израиль седьмой страной в мире, которой это удалось.