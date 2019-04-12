В Великобритании сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа
Один человек погиб при крушении сверхлегкого самолета на поле для гольфа в городе Саутпорт в графстве Мерсисайд. Об этом в четверг сообщила полиция графства.
"Мы можем подтвердить, что один человек погиб в результате крушения сверхлегкого самолета вечером в четверг, 11 апреля, на поле для гольфа Royal Birkdale", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Отмечается также, что полиция начала расследование причин крушения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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