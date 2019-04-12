AFP: Далай-ламу выписали из больницы

Лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV был выписан из больницы в Нью-Дели в пятницу утром. Об этом сообщило AFP со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

"Он [Далай-лама] покинул больницу в 08:00 (05:00 мск). Сейчас он чувствует себя очень хорошо", - приводит агентство слова секретаря.

9 апреля Далай-лама XIV, находясь в своей резиденции в городе Дхармсала, пожаловался на чувство дискомфорта. Врачи диагностировали у него легочную инфекцию и направили нагоспитализацию в больницу в Нью-Дели,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

83-летний Далай-лама XIV является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989). Он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.