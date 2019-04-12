Нет угрозы жизни военнослужащих, пострадавших в ДТП в Сюникской области

Жизни военнослужащих, пострадавших в ДТП в Сюникской области, ничего не угрожает. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Жизни пострадавших в результате ДТП ничего не угрожает. Состояние их здоровья - нормальное”, - написал Ованнисян.

11-го апреля в 20:31 в службу “911” поступил звонок о том, что на автодороге Мегри - Цирани Дзор произошло ДТП. Автомобиль воинской части “N” МО перевернулся, есть пострадавшие. необходима помощь спасателей.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС.

Выяснилось, что на 22-ом км автодороги Мегри - Цирани Дзор автомобиль марки “ЗИЛ 131” воинской части “N” выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в скалу и перевернулся.

До прибытия спасателей на место происшествия военнослужащие воинской части “N” : Ш.Г. (1995 г. р.), А.Г. (1998 г. р.), М.Дж. (1999 г. р.), С.Б. (1999 г. р.), А.Н. (1999 г. р.), Э.С. (1999 г. р.), П.Г. (1999 г. р.), Г.Г.(1999 г. р.), Д.С. (1999 г. р.), А.С. (1999 г. р.), Ш.А.-(1999 г. р.), В.С. (1999 г. р.), А.А.(2000 г. р.), Г. С.(2000 г. р.), А. С. (2000 г. р.)), А.С. (2000 г. р.), Г.А. (2000 г. р.), А.Е.(2000 г. р.) и Р.С. (2000 г. р.) были госпитализированы в медицинский центр Мегри, где врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное.