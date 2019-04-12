Партия Нетаньяху получает 36 мест в парламенте Израиля после подсчета 100% голосов

Возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд" после подсчета 100% голосов на состоявшихся во вторник парламентских выборах получает 36 мест в 120-местном Кнессете (парламенте). Об этом сообщило государственное радио Израиля Kan.

Ближайший конкурент "Ликуд" - центристский блок "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца - получает 35 мандатов, указывает радиостанция.

Ультрарелигиозные партии ШАС и "Яхадут ха-Тора" ("Объединенный иудаизм Торы") получают восемь и семь мест в парламенте, левая партия "Авода" - шесть мест, "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана получает пять мест, столько же достается блоку "Союз правых партий", указывает радиостанция. Радио отмечает, что будущее правое правительство получает 65 мандатов. Лидеры блока "Кахоль Лаван" - Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид - призналипоражение на выборах еще в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еврейского государства сообщила в пятницу, что явка на выборах составила 68,38%, проголосовали свыше 4,3 млн израильтян из более чем 6 млн, обладающих таким правом. Чуть более 1,1 млн избирателей, или 26,45%, отдали свои голоса за "Ликуд", 26,11% (на 14 843 голоса меньше) израильтян поддержали "Кахоль Лаван", отмечается на сайте ЦИК.

Президент Израиля Реувен Ривлин после получения окончательных результатов подсчета голосов на следующей неделе начнет консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьеры, как правило, президент выбирает лидера партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет он может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но который в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.