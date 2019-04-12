Полиция Эквадора задержала близкого к Ассанжу человека

Министр внутренних дел Эквадора Мариа Паула Ромо в интервью радио Sonorama подтвердила, что человек, близкий к Джулиану Ассанжу, был задержан в Эквадоре при попытке покинуть страну.

"Человек, очень близкий к организации (WikiLeaks - ИФ), живёт здесь, и он был задержан этим вечером при попытке улететь в Японию", - сказала министр внутренних дел.

Как отметила глава МВД, данная мера пресечения была применена потому, что есть данные, подтверждающие, что задержанный работал непосредственно с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо и, возможно, преследовал цель дестабилизировать правительство страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, по ее словам, ведется наблюдение за двумя предполагаемыми российскими хакерами, которые находятся в стране и могли быть связаны с Дж.Ассанжем.

Задержанный в Эквадоре соратник Джулиана Ассанжа - разработчик ПО для WikiLeaks, сообщила газета Daily Express в пятницу.

Ссылаясь на твиттер журналиста Виджая Прэшеда, газета рассказала, что пытавшийся сбежать в Японию мужчина - уроженец Швеции по имени Ола Бини.

Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На начало мая назначено судебное заседание уже по вопросу его экстрадиции. Как ожидается, оно состоится 2 мая.