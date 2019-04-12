Европейские индексы - 11-04-19
МОСКВА, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 11935.20 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.66% и составил 5485.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7417.95 пункта, а российский RTSI снизился на 1.37% и составил 1245.17 пункта.
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