Европейские индексы - 11-04-19

МОСКВА, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 11935.20 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.66% и составил 5485.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7417.95 пункта, а российский RTSI снизился на 1.37% и составил 1245.17 пункта.