Мовсесян и Оганнисян лидируют на турнире в Исландии

Армянские гроссмейстеры продолжают побеждать на международном турнире в Исландии.

Как передает «Арменпресс», в 5-м туре международного турнира в Рейкьявике победу одержали Сергей Мовсесян и Роберт Ованнисян. Тигран Петросян завершил партию вничью.

По окнчании этого тура Мовсесян и Оганнисян с 4,5 очками лидируют в турнирной таблице. Тигран Петросян имеет только 3,5 очка.

Международный открытый турнир “Рейкьявик “Gamma”” проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров. В турнире участвуют 150 шахматистов. Он завершится 16-го апреля.