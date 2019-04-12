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Мовсесян и Оганнисян лидируют на турнире в Исландии


Армянские гроссмейстеры продолжают побеждать на международном турнире в Исландии.

Как передает «Арменпресс», в 5-м туре международного турнира в Рейкьявике победу одержали Сергей Мовсесян и Роберт Ованнисян. Тигран Петросян завершил партию вничью.

По окнчании этого тура Мовсесян и Оганнисян с 4,5 очками лидируют в турнирной таблице. Тигран Петросян имеет только 3,5 очка.

Международный открытый турнир “Рейкьявик “Gamma”” проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров. В турнире участвуют 150 шахматистов.  Он завершится 16-го апреля.




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