За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 9 и 10 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 12 случаев кражи личного имущества, 9 случаев мошенничества, 4 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 3 случая причинения телесных повреждений, обнаружения наркотиков и совершения сексуальных действий с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, по 2 случая присвоения или растраты, служебного подлога или служебной халатности, обнаружения холодного оружия и побоев, по 1 случаю умышленного повреждения имущества, незаконной вырубки деревьев, самоуправства, эксплуатации людей или торговли людьми, незаконной охоты, незаконного пересечения Государственной границы, сбыта наркотиков, угрозы убийством и незаконного разлучения ребенка с родителями или подмены ребенка.

За данный период обнаружены 4 человека, находящихся в розыске, eщe 3 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрировано 11 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 8 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.