Армения высоко оценивает позицию ЕС в вопросе нагорно-карабахского урегулирования: замминистра ИД на встрече старших чиновников Восточного партнерства

В Брюсселе 11 апреля состоялась очередная встреча старших должностных лиц Восточного партнерства ЕС, в которой приняли участие представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, стран-членов ЕС и стран-партнеров. Армянскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Авет Адонц.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, встреча состоялась накануне встречи на уровне министров и конференции высокого уровня 10 мая, посвященной 10-й годовщине Восточного партнерства, чтобы провести подготовительную работу к этим двум событиям, а также реализация документа «20 итогов 2020 года» и повестки дня развития Восточного партнерства на период после 2020 года.

В связи с 10-летием Восточного партнерства заместитель министра отметил, что этот десятилетний юбилей должен сначала послужить платформой для оценки достижений, проблем и перспектив развития партнерства, а не для обсуждения чувствительных политических вопросов. “Следовательно, мы надеемся, что обсуждения, которые состоятся во время министерской встречи и Конференции высокого уровня, не будут отклоняться от праздничного характера этих событий”, - сказал замминистра.

Заместитель министра Адонц также рассказал о достижениях Восточного партнерства, в том числе основные соглашения между ЕС и восточными партнерами. В частности, он коснулся Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и сообщил о текущем этапе осуществления, ратификации и доработки «дорожной карты». Он подчеркнул, что правительство Армении продемонстрировало приверженность и политическую волю для обеспечения эффективной реализации соглашения, что является важным фактором, способствующим программе реформ правительства. Он также подчеркнул важность начала диалога ЕС-Армения по упрощению визового режима.

Г-н Адонц заявил, что правительство Армении стремится достичь эффективной реализации документа “20 результатов к 2020 году”. Он подтвердил готовность Армении активно участвовать в праздновании 10-летия Восточного партнерства.

Коснувшись региональной стабильности и безопасности, заместитель министра иностранных дел заявил, что на данном этапе мирного процесса Армения более чем когда-либо ожидала сбалансированной позиции. Он добавил, что Армения полностью убеждена в том, что ЕС будет и впредь поддерживать мирный процесс под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и высоко ценит эту позицию, поскольку нет никаких сомнений в том, что любое отклонение от этой нейтральной и беспристрастной позиции и формулировки, В этом деликатном процессе этот процесс может серьезно угрожать не только переговорам, но и региональному миру и стабильности.