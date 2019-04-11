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Тяжелоатлет Акоп Мкртчян стал чемпионом Европы


Мужская сборная Армении по тяжелой атлетике завоевала первые медали на чемпионате Европы. Как сообщает Арменпресс, на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми, тяжелоатлет Давид Ованнисян, представляющий Армению занял третье место, завоевав бронзовую медаль.

Другой представитель Армении Акоп Мкртчян стал чемпионом Европы, завоевав золотую медаль




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