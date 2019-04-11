Захарова отреагировала на предложения лидера арцахской партии “Свободная родина” Араика Арутюняна

Российская Федерация оценивает шаги, демонстрирующие заинтересованность сторон нагорно-карабахского конфликта в урегулировании проблемы. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге 11 апреля сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, коснувшись вопроса о гуманитарных предложениях лидера партии «Свободная родина» Араика Арутюняна открыть воздушное пространство Арцаха для международных авиарейсов, а также о том, чтобы ресурсы Сарсангского водохранилища совместно использовались Арцахом и Азербайджаном.

«В первую очередь должны оценить эту инициативу, как и другие инициативы, стороны, вовлеченные в конфликт. Затем, если потребуется участие других государств или стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, этот вопрос также может быть рассмотрен. Я думаю, что будет хорошая возможность рассмотреть этот и другие вопросы в ходе предстоящей встрече министров иностранных дел в Москве», - сказала Захарова.

Напомним, что Арутюнян накануне выступил с двумя предложениями: “Первое: воздушное пространство Арцаха должно быть открытым для международных полетов. В данном контексте придаем важность перезапуску аэропорта Степанакерта, что позволит также реализовать одну из основополагающих прав человека – права на свободу передвижения. Уверен, что в этом случае коммуникационные возможности региона расширятся, а вооруженные силы Арцаха будут гарантировать безопасность нашего воздушного пространства.

Второе: водные ресурсы Сарсангского водохранилища могут использоваться совместно Арцахом и Азербайджаном. В случае достижения согласия орошаемыми станут тысячи гектаров земель как арцахских, так и азербайджанских приграничных районов, что кардинально повысит уровень жизни населения, проживающего на этих территориях.”

15 апреля в Москве состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Во встрече также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.