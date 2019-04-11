МИД Армении выступил с заявлением в связи с принятием в парламенте Италии резолюции о признании Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

«Армения приветствует резолюцию Палаты депутатов Италии о Геноциде армян, согласно которой Италия вновь подтвердила свою приверженность и обязательства в соответствии с Конвенцией ООН о предупреждении преступления Геноцида и наказания за него.

Решение парламента Италии является еще одним важным вкладом в усилия международного сообщества по уважению и восстановлению прав армянского народа, который пережил геноцид.

Повышение осведомленности о Геноциде армян парламентом Италии является важным посланием для предотвращения геноцидов и других преступлений против человечности».