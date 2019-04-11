Никол Пашинян принял участие в официальном открытии фотовыставки “Бархатная революция Армении”

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом находится в Страсбурге.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, 11 апреля Никол Пашинян принял участие в официальном открытии в Палате Европы фотовыставки “Бархатная революция Армении”. Выставку открыли премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и председатель ПАСЕ Лилиан Мари-Паскье.

Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой отметил:

“Уважаемый господин генеральный секретарь,

Уважаемая госпожа председатель Ассамблеи,

Дамы и господа парламентарии,

Дамы и господа,

Дорогие друзья,

Я хотел бы поблагодарить вас за присутствие и интерес к фотовыставке под названием “Бархатная революция Армении”, которую мы имеем честь открыть сегодня в этом месте с символическим названием Дом демократии и прав человека.

Ровно год назад я как оппозиционный парламентарий инициировал народное движение, чтобы был услышан голос людей, вставших, чтобы сказать “нет” диктатуре и несправедливости.

Я получал силу от солидарности и несгибаемого духа моих соотечественников.

Я начал это шествие, которое я назвал “Мой шаг”, в сопровождении нескольких сторонников из Гюмри, второго по величине города в Армении, в Ереван, столицу Армении.

Переходя из одного города в другой, количество наших сторонников вскоре увеличилось до сотен, потом - сотен тысяч. Наше шествие постепенно увеличивалось в объеме. Очень скоро оно охватило всю страну.

Мужчины, женщины и особенно молодые люди, школьники и студенты, которые шли с нами, стали движущей силой этого мирного гражданского сопротивления. Я хочу, в частности, высоко оценить мужество молодых женщин, которые присоединились к нам с детскими колясками и новорожденными детьми.

Их энтузиазм, абсолютное отрицание несправедливости еще раз показал мне, что мое шествие было правильным. Это общенациональное единство стало настоящим источником вдохновения для того, чтобы идти до конца с убежденностью в том, что победа будет за нами.

И воля народа стала реальностью. Демократия победила. Родилась Бархатная революция Армении, которую мы назвали Революцией любви и солидарности.

Я уверен, что многие из вас следили за различными этапами нашей революции благодаря широкому освещению со стороны международных средств массовой информации. И я убежден, что представленные здесь кадры наилучшим образом передают дух этого исключительно важного события и неописуемые эмоции.

Дамы и господа,

Как я недавно отметил в своем выступлении в ассамблее, для меня большая гордость и честь иметь возможность отпраздновать в Совете Европы первую годовщину Бархатной революции и подтвердить нашу приверженность принципам и фундаментальным ценностям этой организации.

Эта выставка - дань уважения человеческому мужеству, она дает надежду борцам за права и свободы человека. Это посвящение демократии и Совету Европы, что является важнейшим вкладом в становление демократических институтов в Армении.

Спасибо за то, что вы с нами, и приглашаем ознакомиться с выставкой”.

С речами выступили также председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари-Паскье и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. На выставке присутствовали аккредитованные при Совете Европы послы и дипломаты, члены Парламентской ассамблеи, сотрудники Секретариата Совета Европы, в том числе армяне и представители армянской общины.

В ходе обхода премьер-министр Никол Пашинян рассказал председателю ПАСЕ Лилиан Мари-Паскье и генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду о ходе событий, которые произошли в апреле-мае 2018 года.

Премьер-министр Армении также принял участие в ужине по случаю второй части очередной сессии Парламентской ассамблеи от имени председателя ПАСЕ. Никол Пашинян в сопровождении Турбьёрна Ягланда прошелся по двору Совета Европы, после чего состоялась протокольное фотографирование у хачкара у входа.

Затем премьер-министр Армении посетил Собор Богоматери Страсбурга в сопровождении вице-мэра Страсбурга Навеля Рафика-Эльмрини и отца Бернарда Хибаута, ознакомился с архитектурой и историей одного из крупнейших сооружений из песчаника.

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Выставка под названием “Бархатная революция Армении”, организованная в Европейском дворце, призвана ознаменовать годовщину бархатной революции в Армении. На выставке представлены различные этапы мирного ненасильственного народного движения в апреле-мае 2018 года, которое привело к радикальным политическим изменениям и демократическому развитию в Армении. Экспозиция включает 40 фотографий, которые в хронологическом порядке представляют события, произошедшие во время бархатной революции.

На выставке представлены работы личного фотографа премьер-министра Армении Тиграна Меграбяна, фотографов информагентства “Арменпресс” Геворга Перкупекяна, Мхитара Хачатряна, Татев Дурян, фотографов “Фотолура” Айка и Ваграма Багдасарянов, фотографов Ани Геворгян и Гранта Хачатряна.

Выставка “Бархатная революция Армении” будет действовать в Палате Европы 8-12 апреля 2019 года. Организаторами являются делегация Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы и постоянное представительство Армении при Совете Европы.

В рамках выставки, помимо фотографий, также представлена английская версия первой части комикса под названием “Бархатная революция”. Создание комикса инициировано армянской командой создателей комиксов “Майро” на собственные финансовые средства. Книга состоит из 5 частей, каждая из которых представляет события апреля и мая 2018 года в хронологическом порядке. В первой части представлена подготовка, ход и развитие движения, шествие, акции протеста, митинги.

По словам авторов, идея создания комикса “Бархатная революция” возникла после победы революции и рассказывает о том, как этого можно добиться без насилия. Описания в книге представляют события без авторского вмешательства. Эпизоды основаны на прямых трансляциях и интервью с действующими персонажами. Это первый армянский коммерческий и независимый комикс. Презентация первой части книги на армянском, русском и английском языках состоится 12 апреля в Ереване