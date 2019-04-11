WikiLeaks попросила о пожертвованиях в фонд помощи Ассанжу

Организация WikiLeaks обратилась с призывом о сборе пожертвований в фонд помощи ее основателю Джулиану Ассанжу, который был арестован британской полицией в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальной странице в Twitter.

"Джулиан Ассанж был арестован британской полицией. Вносите пожертвования", - гласит призыв. Чуть ниже в том же сообщении размещена ссылка на страницу в интернете, через которую можно перевести взносы в WikiLeaks Defence Fund. Пожертвования могут осуществляться посредством переводов с банковского счета или карты, в форме криптовалюты, а также в форме наличных денег или банковских чеков, которые можно послать по почте на указанный в сообщении почтовый адрес в Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Фонд WikiLeaks Defence Fund поясняет, что из его средств оплачивается работа адвокатов, защищающих Ассанжа и людей, представляющих этой организации конфиденциальные данные для публикации.

Wikileaks также опубликовала в Twitter портрет Асанжа и написала: "Этот человек - сын, брат отец и брат. Он получил дюжину премий в области журналистики. Начиная с 2010 его номиировали на Нобелевскую премию мира. Мощные силы, включая ЦРУ, ведут изощренную кампанию, чтобы дегуманизировать его, делигитимизировать его и посадить его в тюрьму. Защитим Джулиана"!