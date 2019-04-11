Мы должны бороться с разжиганием ненависти и воинственной риторикой: выступление Т.Айрапетян на заседании ПАСЕ

Член делегации НС Армении в ПАСЕ Т.Айрапетян в рамках доклада “Роль и ответственность политических лидеров в борьбе против разжигания ненависти и нетерпимости” выступила на заседании ПАСЕ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в своем выступлении депутат отметила:

“Уважаемые г-жа Председатель, коллеги, дамы и господа,

хотела бы обратиться со своим словом не только как член армянской делегации в ПАСЕ, но и как молодой политический деятель, верящий, что женщины могут и должны говорить о мире более решительно. По-моему, женщины, как матери, сестры и жены, символизируют и воплощают мир.

Ни для кого из вас не секрет, что Азербайджан и Нагорный Карабах в длительном конфликте. Истина в том, что этот конфликт унес множество жизней из Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Супруга премьер-министра РА Н.Пашиняна Анна Пашинян выступила с весьма смелой инициативой “Женщины во имя мира”. Суть инициативы очень проста: мы как матери, сестры и жены должны выступить с призывом к миру со всех конфликтующих сторон – из Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха. Мы должны бороться с разжиганием ненависти и воинственной риторикой. Г-жа Акопян призвала азербайджанских женщин встать во имя мирного и ненасильственного решения Карабахского конфликта. Хотела бы сообщить об ответе Азербайджана. К сожалению, в ответ супруга азербайджанского президента Ильхама Алиева и вице-президент Мехрибан Алиева заявила, что “флаг Азербайджана должен развеваться над каждым селом Нагорного Карабаха”. Я действительно сожалею, что воинственная риторика звучит и от женщины-представителя Азербайджана. Думаю, как женщины-политические деятели и лидеры, мы должны встать во имя мира, против насилия и разжигания ненависти, особенно в контексте конфликта.

Хотела бы подчеркнуть, что есть прямая связь между обращенным “к чужим” словом ненависти и внутриобщественным насилием. Рада отметить: отсутствие в Армении разжигания ненависти на государственном уровне было одной из причин того, что нам удалось осуществить мирную, ненасильственную бархатную революцию и встать на путь демократии, поскольку наше общество всегда осуждало насилие, являясь жертвой совершенного в Османской империи геноцида 1915 года.

Ныне звучит множество призывов подготовить народы к миру, так как ни одно решение нереально осуществить, если народы не будут готовы к миру и взаимопониманию. Я думаю, в этом сложном процессе роль женщин-политических деятелей и лидеров жизненно важна. Надеюсь, в Азербайджане также начнут осознавать и применять вместо военного лексикона язык мира”.