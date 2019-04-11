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Топ-менеджер «Ташира» вошла в сотню лучших молодых руководителей России


В сотню лучших представителей молодой экономической элиты России «Choiseul 100 Россия» по версии французского независимого аналитического центра Institut Choiseul (Институт Шуазель) вошла первый вице-президент группы компаний «Ташир» Татевик Карапетян. Об этом сообщает РБК.

«Я признательна за столь высокую оценку и хочу подчеркнуть, что это заслуга нашей большой команды, в которой не принято останавливаться на достигнутом», — отметила Татевик Карапетян. Она напомнила, что в нынешнем году компании исполняется 20 лет. «Нам 20 лет, юность. Все интересное еще впереди», — добавила она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Этот рейтинг институт Шуазель составляет седьмой год подряд, включая в него самых талантливых представителей современного поколения до 40 лет. Российский список, по сути, является продолжением французского ежегодного рейтинга Choiseul 100 France, который составляется с 2013 года. Цель авторов исследования — объединить в единую сеть молодых экономических лидеров наших стран.

 




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