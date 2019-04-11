Азиатские индексы - 11-04-19

ТОКИО, 11 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.11% и составил 21711.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1606.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.60% и составил 3189.96 пункта, а HANG SENG снизился на 0.93% и составил 29839.45 пункта.