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Азиатские индексы - 11-04-19


ТОКИО, 11 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.11% и составил 21711.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1606.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.60% и составил 3189.96 пункта, а HANG SENG снизился на 0.93% и составил 29839.45 пункта.




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