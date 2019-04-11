Ким Кардашьян похвасталась новым достижением

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст впервые в одиночку снялась для обложки модного журнала Vogue. Этим событием она поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

39-летняя телезвезда попала на первую страницу майского номера американской версии издания. На фотографии она позирует на бежевом фоне с мокрыми волосами, в коричневом вязаном топе и в ожерелье из крупных металлических звеньев.

В описании к посту Кардашьян заявила, что мечтала об этой съемке с раннего детства, хотя окружающие утверждали, что ее мечте не суждено сбыться. Она также рассказала, как в детстве тщательно изучала страницы Vogue, принадлежащего матери, и выразила благодарность главному редактору Анне Винтур и съемочной команде. В заключение она поблагодарила мужа, рэпера Канье Уэста за веру в ее силы и поддержку,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В интервью для майского выпуска телезвезда рассуждает об отношениях с Канье Уэстом, о семейной жизни и материнстве. Помимо фото на обложке в журнале появятся несколько снимков Кардашьян в ярких платьях и с детьми.

До этого Ким Кардашьян снималась для Vogue в 2014 году с будущим мужем. На тот момент пара только собиралась пожениться и фотографировалась в свадебных нарядах.