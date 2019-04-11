Премьер-министр Армении и генеральный секретарь Совета Европы провели совместную пресс-конференцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи в Страсбурге выступили с заявлением для представителей СМИ и ответили на вопросы журналистов. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, стороны, в частности, отметили:

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд - Еще раз приветствую Вас, господин премьер-министр. Уважаемые присутствующие, во время нашей встречи премьер-министр рассказал, что произошло в Армении, как произошли мирные изменения в соответствии с Конституцией и законами. Мы рады, что это действительно сработало. Выборы, состоявшиеся в декабре, завершили эту мирную смену власти. Я также хочу приветствовать премьер-министра за его шаги, которые очень дальновидны.

Недавно мы утвердили новый план действий для Армении. Это очень широкая программа, и мы продолжим двигаться вперед в том же темпе. Это также приведет к укреплению демократии в Армении.

Очень похвальна особенно борьба с коррупцией, поздравляю, господин премьер-министр, со всем, чего вы добились. Абсолютно верно, что Армения является полноправным членом Совета Европы.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - Спасибо, господин генеральный секретарь. Да, мы обсудили широкий круг вопросов и подтвердили, что во время революции Армения вновь осталась приверженной европейским ценностям.

Было очень важно заявление о том, что произошла демократическая революция. Это был внутренний процесс, и никто, ни одна сторона не оказывала давления на Армению. Произошедшее еще раз доказывает, что демократия находится в умах и сердцах нашего народа. Правительство Армении привержено демократическим ценностям и демократической повестке.

Я также хочу сказать, что план действий, который Совет Европы осуществляет в Армении, способствует демократическим изменениям.

Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Армения уже является демократическим государством. Большой опыт Совета Европы очень помог нам в реализации демократических изменений, установлении верховенства закона, создании независимой судебной системы и других наших шагах. Мы полностью сотрудничаем с Советом Европы.

Вопрос премьер-министру Николу Пашиняну - Вы не видите противоречий между заявлениями министра обороны Армении Давида Тонояна и Вашими заявлениями?

Премьер-министр Никол Пашинян - Я не думаю, что есть противоречия между моими заявлениями и заявлениями Давида Тонояна. Это вопрос интерпретации. Наше предложение - прекратить применение силы, угрозы, милитаристскую риторику, которую Азербайджан использует в карабахском вопросе.

Мы хотим, чтобы наши общества готовились к миру, и надеемся, что наши партнеры в Азербайджане поступят так же. И если они это сделают, мы будем в абсолютно другой ситуации.

Вопрос генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду - Два дня назад комиссар Совета Европы по правам человека заявил, что посещение серых зон невозможно. На Ваш взгляд, какие практические шаги можно предпринять для решения этой проблемы?

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд - Мы не можем проводить мониторинг на этих зонах, потому что они не являются европейскими территориями. Нагорный Карабах является такой серой зоной, и я предлагаю, чтобы комиссар по правам человека получил мандат и право посещать эти зоны. Думаю, это возможно, и с этой целью должно быть принято политическое заявление со стороны европейских правительств. Я убежден, что комиссар по правам человека должен иметь возможность работать в неполитической плоскости в гуманитарных целях.

Вопрос генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду - Господин Ягланд, есть ли у Вас какие-либо новые предложения для Армении, что Вы ожидаете от постреволюционной Армении в вопросе прав человека и демократических изменений?

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд - Мы уже видели, что у нового правительства есть программа реформ, которая очень важна для нас. Мы придаем особое значение судебной реформе. Также важно, как будут работать демократические институты.

Важно увидеть, как к ним относится оппозиция, как реагируют СМИ, освещая эти изменения, особенно борьбу с коррупцией.

Независимые СМИ и независимая судебная система очень важны. Я думаю, что именно такова повестка нового правительства, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его”.

После совместной пресс-конференции премьер-министр передал генеральному секретарю Совета Европы решение о переименовании площади в промежуточной части Северного проспекта Еревана в “Площадь Европы”.