Армия Судана объявила об отстранении президента от власти и роспуске парламента

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти и приостановлении конституции, а также о роспуске действующих органов власти, включая парламент. Соответствующее заявление было зачитано в прямом эфире суданского государственного телевидения. Находившийся у власти в стране 30 лет аль-Башир "находится в руках армии",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф заявил о переходе власти в стране к военным и начале переходного периода. Трансляцию официального заявления вел в прямом эфире телеканал Al Jazeera.

"Режим по-прежнему не отвечает [на имеющиеся проблемы], поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной", - сказал генерал.

Армия также объявила о закрытии воздушного пространства сроком на 24 часа.