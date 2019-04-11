СМИ: гендиректор Xiaomi пожертвует около $1 млрд на благотворительность

Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь пожертвует на благотворительность около $1 млрд. Эту сумму он получил в качестве годового бонуса, сообщила в четверг газета South China Morning Post.

По ее данным, Лэй Цзюнь по итогам года получил 636,6 млн акций Xiaomi в качестве бонуса. Их общая стоимость на момент закрытия во вторник торгов на Гонконгской фондовой бирже составляла примерно $956 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает South China Morning Post, из опубликованных документов Xiaomi следует, что Лэй Цзюнь пожертвует всю сумму на благотворительность. По информации издания, скорректированная чистая прибыль Xiaomi за минувший год составила $1,3 млрд.

Xiaomi основана в апреле 2010 года. В настоящее время она занимает четвертое место в мире по объему производства смартфонов. Штаб-квартира компании расположена в Пекине.