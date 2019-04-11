Компания “UCOM” предлагает смотреть больше телеканалов за меньшую цену

До 15 октября 6 месяцев подряд абоненты телевизионной услуги от компании Ucom будут иметь исключительную возможность за доступную ежемесячную плату добавить пакеты тематических телеканалов к своей услуге uTV.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, В рамках предложения новые и текущие абоненты тарифных планов uTV Select, 3Play Select, 3Play Lite, 4Play Select и uTV Региональный, вне зависимости от того, есть ли у них обязательства или нет, вместо отдельного телеканала смогут добавить целую группу тематических каналов, выплачивая более низкую ежемесячную плату.

«Это специальное предложение заинтересует в частности тех телезрителей, у которых есть тематические предпочтения, и они хотели бы сэкономить до 40% от общей суммы, выплачиваемой за просмотр дополнительных телеканалов. Это отличное решение для всех любителей кино, а также для наших телезрителей, предпочитающих детский или спортивный контент», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

В частности ежемесячная плата за пакет с телеканалами фильмов Кинохит, Киномикс, Amedia Premium HBO, TV 1000, ViP COMEDY, ViP MEGAHIT, Наше Новое Кино, FOX и Viasat Action TV 1000 составляет 1400 драмов. А ежемесячная плата за пакет с телеканалами мультфильмов О!, TiJi, Cartoon Network, Nickelodeon HD, Рыжий, Карусель и Da Vinci Learning составляет 1000 драмов. Любители спорта смогут в качестве HD просматривать пакет спортивных телеканалов Eurosport 2 HD, Setanta Sport Plus HD, Eurosport 1 HD, Viasat Sport HD и Setanta Sport HD всего за 1000 драмов в месяц.

Добавим, что стоимость пакета оплачивается в дополнение к ежемесячной плате за услугу телевидения от Ucom.