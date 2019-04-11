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Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом в президенты


Действующий президент Украины Петр Порошенко в четверг назвал своего оппонента Владимира Зеленского виртуальным кандидатом и считает, что за его образом прячутся реальные люди с циничными интересами.

"Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными заученными словами и репликами, обращения только с экранов телевизоров и смартфонов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

" Шоу, в которое сегодня мой оппонент пытается превратить президентские выборы, многим может нравиться. Импонировать новизной, нетрадиционностью, остроумием. Но после 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность", - добавил Порошенко.




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