Семья погибшего в крушении лайнера Ethiopian Airlines подала иск к Boeing на $50 млн

Семья погибшего при крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines гражданина Канады обратилась в окружной суд округа Кук в Чикаго (США) с исковым заявлением к фирме-производителю авиалайнера о возмещении вреда.

"Требования заявлены о компенсации вреда в размере 50 миллионов долларов", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов.

По его словам, у погибшего 54-летнего бухгалтера и председателя фонда "Кенийских граждан в Калгари" остались супруга и трое детей,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это первый иск, в настоящее время на стадии оформления документы родственников других погибших, которые также намерены обратиться в суд", - резюмировал Трунов.

Boeing-737 MАX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта нынешнего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.